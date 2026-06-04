Новак оценил объемы добычи нефти в России

Новак: добыча нефти в России сейчас ниже, чем в начале 2026 года

Объем добычи нефти в России на текущий момент ниже, чем в начале 2026 года. Об этом в кулуарах ПМЭФ сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас добыча действительно несколько ниже, чем в начале года», — отметил он.

27 марта вице-премьер Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года. Компании подтвердили наличие достаточных запасов топлива и высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения внутреннего спроса.

В начале апреля правительство РФ распространило запрет на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение было принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке в период повышенного спроса во время сельскохозяйственных работ. Еще одним фактором стал рост цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Президент России Владимир Путин в свою очередь ранее призвал сохранять благоразумие, пока рынки топлива «лихорадит» на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в России нашли способ вовлечь в добычу сотни миллионов тонн «нерентабельной» нефти.