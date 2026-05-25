В России нашли способ вовлечь в добычу сотни миллионов тонн «нерентабельной» нефти

Ученые РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина разработали подход к отбору малодебетных нефтяных месторождений, которые раньше считались экономически невыгодными. По расчетам исследователей, новая модель может вернуть в оборот от 400 до 600 млн тонн запасов нефти. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Сейчас более 88% нераспределенных нефтяных участков в России относятся к категории очень мелких и мелких месторождений. Их разработка долгое время считалась нерентабельной: владельцу лицензии приходилось самостоятельно финансировать бурение и инфраструктуру, но затраты зачастую не окупались.

Ситуацию изменил закон, принятый в 2022 году. Теперь владелец лицензии может привлечь оператора, который за собственный счет займется освоением месторождения, а прибыль стороны будут делить.

«Государство может выдать лицензию на такой участок, и ее владелец получит право пригласить оператора, который за свой счет бурит и обустраивает промысел. Владелец остается владельцем, нефть — его, но прибылью они делятся», — пояснила заведующая кафедрой экономики нефтяной и газовой промышленности Губкинского университета Анастасия Пельменева.

Однако сам закон лишь создал правовую возможность, а вопрос отбора проектов остался открытым: неясно, какие месторождения действительно выгодно запускать в работу.

Для этого ученые разработали экономическую модель, учитывающую геологические параметры, затраты и схемы финансирования. Метод позволяет оценить рентабельность конкретных объектов.

Авторы проверили подход на портфеле из 24 невостребованных месторождений. Для каждого просчитали три сценария: умеренный — снижение капитальных затрат на 30%, реалистичный — сокращение капитальных и операционных расходов на 30%, и оптимистичный — уменьшение затрат на 40%.

«Даже при умеренном сценарии половина отобранных месторождений становится рентабельной при определенных исходных условиях. А при оптимистичном — уже две трети», — отметила Пельменева.

В консервативном варианте прибыльными оказались восемь проектов, в реалистичном — десять, в оптимистичном — тринадцать. По расчетам ученых, максимальная чистая прибыль владельца лицензии может составить 1,47 млрд рублей, а оператора — 16,25 млрд рублей.

Исследователи считают, что механизм позволит вернуть в экономический оборот ранее невостребованные запасы, при этом аналогичный подход можно использовать и для газовых месторождений: более 70% нераспределенных газовых участков также относятся к категории мелких и очень мелких.

