Силуанов заявил, что РФ полностью рассчитывает на внутренние финансовые способности

Силуанов: Россия не зависит от внешних притоков и инвестиций

Россия не зависит от внешней финансовой инфраструктуры, рассчитывает на внутреннюю финансовую и экономическую способность. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. Она у нас создана, работает и даже все отключения всех финансовых услуг не повлияли на возможность наших расчетов», — сказал он в ходе ПМЭФ-2026.

По словам главы Минфина, Россия работает на свою собственную независимую финансовую и экономическую модель.

В конце марта Минфин РФ объявил о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, а 23 апреля Минфин анонсировал их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее в Минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.