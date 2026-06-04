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Бизнес

Немецкий политик назвал цели пребывания на ПМЭФ делегации ФРГ

Депутат бундестага Фронмайер: в России работают 1,5 тыс. немецких компаний
Алексей Витвицкий/РИА Новости

В России продолжают работать 1,5 тыс. компаний из Германии. Об этом заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Политик пояснил, что немецкая делегация прибыла на ПМЭФ, чтобы посмотреть, как обстоят дела в России у компаний из ФРГ. Он отметил, что на территории РФ работают около 1,5 тыс. немецких компаний. И цель делегации ФРГ заключается в том, чтобы снова сделать условия для этих компаний более благоприятными.

Кроме того, добавил Фронмайер, на ПМЭФ также будет обсуждаться переживаемый Германией энергетический кризис.

4 июня Фронмайер заявил, что немецкие автомобильные концерны заинтересованы в возвращении на российский рынок.

19 мая сообщалось, что антироссийские санкции ЕС вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии.

Ранее стало известно, сколько страны ЕС потеряли из-за отказа от российской энергетики.

 
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