Немецкий политик назвал цели пребывания на ПМЭФ делегации ФРГ

В России продолжают работать 1,5 тыс. компаний из Германии. Об этом заместитель главы и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в бундестаге ФРГ Маркус Фронмайер сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Политик пояснил, что немецкая делегация прибыла на ПМЭФ, чтобы посмотреть, как обстоят дела в России у компаний из ФРГ. Он отметил, что на территории РФ работают около 1,5 тыс. немецких компаний. И цель делегации ФРГ заключается в том, чтобы снова сделать условия для этих компаний более благоприятными.

Кроме того, добавил Фронмайер, на ПМЭФ также будет обсуждаться переживаемый Германией энергетический кризис.

4 июня Фронмайер заявил, что немецкие автомобильные концерны заинтересованы в возвращении на российский рынок.

19 мая сообщалось, что антироссийские санкции ЕС вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии.

Ранее стало известно, сколько страны ЕС потеряли из-за отказа от российской энергетики.