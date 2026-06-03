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Бизнес

Стало известно, сколько страны ЕС потеряли из-за отказа от российской энергетики

Дмитриев: страны ЕС потеряли около €3 трлн из-за отказа от российской энергетики
Roman Naumov/Global Look Press

Европейские страны потеряли несколько триллионов евро, отказавшись от российской энергетики. Об этом в рамках ПМЭФ заявил специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует РИА Новости.

«Германия и другие страны Европы видят, что от отказа российской энергетики они уже потеряли около €3 трлн и фактически приводят свою экономику к коллапсу. Поэтому важно, что созидательные европейские силы и политики будут присутствовать [на ПМЭФ]», — отметил Дмитриев.

По его словам, российская сторона в рамках ПМЭФ проведет панельную дискуссию с представителем немецкой партии «Альтернатива для Германии», которая выступает за восстановление «Северных потоков» и восстановление партнерских отношений с Россией.

XXIX Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2026 году, обещает стать масштабной площадкой для взаимодействия представителей власти, деловых кругов и экспертного сообщества из множества стран.

В 2025 году форум собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Путин на ПМЭФ обсудит с мировыми СМИ главные мировые события.

 
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