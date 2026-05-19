Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Антироссийские санкции ЕС вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии

Handelsblatt: немецкий автопром остался без чипов из-за антироссийских санкций ЕС
goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

Немецкий автопром испытывает трудности с поставками микрочипов из-за антироссийских санкций Евросоюза, пишет газета Handelsblatt. Причиной стало включение китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie) в санкционный список ЕС.

В апреле Евросоюз в рамках 20-го пакета ограничений против России внес шесть китайских предприятий в черный список, включая производителя чипов Yangjie.

Как отмечает издание, для автомобильной индустрии Германии получение чипов вновь усложняется из-за мер ЕС в отношении этого китайского поставщика.

Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер заявил, что потеря Yangjie стала очередным серьезным ударом по автопрому. По его словам, именно эта китайская компания помогла закрыть дефицит поставок, возникший осенью 2025 года после кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia, который до сих пор полностью не восстановился.

Нуреддин Седдики, глава фирмы Sand & Silicon, специализирующейся на электронных компонентах, рассказал, что его клиенты нервно отреагировали на санкции против Yangjie. Некоторым компаниям срочно требуется помощь для поиска альтернативных поставок. Однако найти замену сложно, так как другие производители, которые конкурировали с Yangjie, уже работают на пределе своих мощностей.

Седдики добавил, что, по данным переговоров, запасов чипов Nexperia у многих клиентов хватит примерно до июля-октября. В связи с этим компании рассчитывают, что к тому времени ситуация улучшится.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили, которые медленнее всех теряют в цене.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!