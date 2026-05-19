Антироссийские санкции ЕС вызвали дефицит чипов для автомобилей в Германии

Немецкий автопром испытывает трудности с поставками микрочипов из-за антироссийских санкций Евросоюза, пишет газета Handelsblatt. Причиной стало включение китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. (Yangjie) в санкционный список ЕС.

В апреле Евросоюз в рамках 20-го пакета ограничений против России внес шесть китайских предприятий в черный список, включая производителя чипов Yangjie.

Как отмечает издание, для автомобильной индустрии Германии получение чипов вновь усложняется из-за мер ЕС в отношении этого китайского поставщика.

Глава компании Components at Service Доминик Цилльнер заявил, что потеря Yangjie стала очередным серьезным ударом по автопрому. По его словам, именно эта китайская компания помогла закрыть дефицит поставок, возникший осенью 2025 года после кризиса у нидерландского производителя полупроводников Nexperia, который до сих пор полностью не восстановился.

Нуреддин Седдики, глава фирмы Sand & Silicon, специализирующейся на электронных компонентах, рассказал, что его клиенты нервно отреагировали на санкции против Yangjie. Некоторым компаниям срочно требуется помощь для поиска альтернативных поставок. Однако найти замену сложно, так как другие производители, которые конкурировали с Yangjie, уже работают на пределе своих мощностей.

Седдики добавил, что, по данным переговоров, запасов чипов Nexperia у многих клиентов хватит примерно до июля-октября. В связи с этим компании рассчитывают, что к тому времени ситуация улучшится.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

