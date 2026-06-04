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Бизнес

Биткоин подешевел

Стоимость биткоина опустилась на торгах ниже $65 тысяч
Benoit Tessier/Reuters

Стоимость биткоина во время торгов в ночь на четверг, 4 июня, упала ниже $65 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Согласно сведениям о торгах, в какой-то момент времени он продавался по $64,7 тыс.

В мае более половины россиян — 58% — выразили сожаление о том, что не купили биткоин в прошлом. На втором месте среди упущенных финансовых возможностей оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей — 29%. Еще 19% респондентов отметили, что воспользовались бы льготной ипотекой под 6,5% годовых. А 9% участников опроса заявили, что не стали бы ничего менять в своем прошлом.

По мнению финансиста Александра Барышникова, покупать биткоин на минимуме стоит, но не раньше, чем рынок сам покажет, что хочет остановиться: зона $75–76 тыс. интересна как первая точка для осторожного входа, $70–71 тыс. — уже для более уверенной позиции с хорошим соотношением потенциала и риска. На российском рынке вполне привлекательно смотрится инструмент покупки биткоина посредством услуг регулируемого в РФ промышленного майнинга.

Ранее Мелания Трамп выпустила свою криптовалюту и обвалила стоимость токена мужа.

 
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