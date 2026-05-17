Более половины россиян сожалеют, что не купили биткоин

Более половины россиян — 58% — сожалеют о том, что не купили биткоин в прошлом. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Сравни», передает ТАСС.

На втором месте среди упущенных финансовых возможностей оказалась покупка долларов по курсу 30 рублей — 29%. Еще 19% респондентов отметили, что воспользовались бы льготной ипотекой под 6,5% годовых. В то же время только 9% участников опроса заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом.

До этого глава департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что стоимость биткоина может в скором времени снизиться вдвое. Он отметил, что при определенной стратегии со стороны инвесторов существует вероятность того, что цена криптовалюты опустится до уровня $33 тыс. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал глобальный режим risk-off, в котором инвесторы массово отказываются от рисковых активов.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на базе технологии блокчейн. Концепция биткоина была впервые обнародована в 2008 году автором, либо коллективом авторов, скрывающихся под псевдонимом Сатоси Накамото.

Ранее был спрогнозирован максимальный курс биткоина в 2026 году.