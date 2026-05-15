В России не исключили нового обрушения курса биткоина

В ближайшие две недели курс биткоина может обрушиться до $60 тыс. в худшем сценарии, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

«Среда наглядно показала, насколько разными стали правила курсообразования для биткоина и традиционных финансовых рынков. Производственная инфляция в США вышла выше ожиданий, и первая реакция была предсказуемой — все полетело вниз. Но акции очень быстро нашли опору: инвесторы переключились на историю с чипами и искусственным интеллектом, корпоративная отчетность оказалась вдвое лучше ожиданий, а смена руководства ФРС добавила тот самый туман неопределенности, в котором фондовый рынок умеет находить поводы для роста. Биткоин же остался один на один с жесткой монетарной реальностью», — отметил Барышников.

По его словам, с точки зрения технического анализа биткоин сейчас находится в уязвимом положении: текущий курс биткоина составляет $79,9 тыс., а уровень $78–78,2 тыс. считается для него уязвимым.

«Новый локальный минимум цикла вполне реален в ближайшие две недели — именно столько обычно занимает подобная коррекция при отсутствии разворотных триггеров. В худшем варианте, если $70 тыс. не станет дном, возврат к $60 тыс. перестает быть экзотическим сценарием и превращается в рабочий. Для нивелирования «медвежьих» целей к середине мая биткоину важно преодолеть отметку $81,3 тыс.», — сказал эксперт.

По его мнению, покупать биткоин на минимуме стоит, но не раньше, чем рынок сам покажет, что хочет остановиться: зона $75–76 тыс. интересна как первая точка для осторожного входа, $70–71 тыс.— уже для более уверенной позиции с хорошим соотношением потенциала и риска. На российском рынке вполне привлекательно смотрится инструмент покупки биткоина посредством услуг регулируемого в России промышленного майнинга, считает Барышников. Условия для входа квалифицированных инвесторов в этот инструмент сегодня вполне комфортные, они обеспечивают покупку биткоина почти по себестоимости его добычи, пояснил эксперт. Для краткосрочных покупок главное условие — дождаться сигнала разворота, а не пытаться самому угадать дно, предупредил Барышников.

Фундаментально биткоин никуда не делся: как только ФРС изменит тон или на рынке появится новый драйвер спроса, отскок будет резким — именно потому, что пружина сейчас сжата, заключил Барышников. Но пока макросреда работает против него, торопиться некуда, заключил Барышников.

По данным Investing.com, курс биткоина опускался до $78,9 тыс. 14 мая.

