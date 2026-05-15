Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Бизнес

В России не исключили нового обрушения курса биткоина

Финансист Барышников не исключил биткоин по $60 тыс. в ближайшие две недели
Shutterstock

В ближайшие две недели курс биткоина может обрушиться до $60 тыс. в худшем сценарии, спрогнозировал для «Газеты.Ru» управляющий фондом «Майнинг» УК «Рекорд Капитал» Александр Барышников.

«Среда наглядно показала, насколько разными стали правила курсообразования для биткоина и традиционных финансовых рынков. Производственная инфляция в США вышла выше ожиданий, и первая реакция была предсказуемой — все полетело вниз. Но акции очень быстро нашли опору: инвесторы переключились на историю с чипами и искусственным интеллектом, корпоративная отчетность оказалась вдвое лучше ожиданий, а смена руководства ФРС добавила тот самый туман неопределенности, в котором фондовый рынок умеет находить поводы для роста. Биткоин же остался один на один с жесткой монетарной реальностью», — отметил Барышников.

По его словам, с точки зрения технического анализа биткоин сейчас находится в уязвимом положении: текущий курс биткоина составляет $79,9 тыс., а уровень $78–78,2 тыс. считается для него уязвимым.

«Новый локальный минимум цикла вполне реален в ближайшие две недели — именно столько обычно занимает подобная коррекция при отсутствии разворотных триггеров. В худшем варианте, если $70 тыс. не станет дном, возврат к $60 тыс. перестает быть экзотическим сценарием и превращается в рабочий. Для нивелирования «медвежьих» целей к середине мая биткоину важно преодолеть отметку $81,3 тыс.», — сказал эксперт.

По его мнению, покупать биткоин на минимуме стоит, но не раньше, чем рынок сам покажет, что хочет остановиться: зона $75–76 тыс. интересна как первая точка для осторожного входа, $70–71 тыс.— уже для более уверенной позиции с хорошим соотношением потенциала и риска. На российском рынке вполне привлекательно смотрится инструмент покупки биткоина посредством услуг регулируемого в России промышленного майнинга, считает Барышников. Условия для входа квалифицированных инвесторов в этот инструмент сегодня вполне комфортные, они обеспечивают покупку биткоина почти по себестоимости его добычи, пояснил эксперт. Для краткосрочных покупок главное условие — дождаться сигнала разворота, а не пытаться самому угадать дно, предупредил Барышников.

Фундаментально биткоин никуда не делся: как только ФРС изменит тон или на рынке появится новый драйвер спроса, отскок будет резким — именно потому, что пружина сейчас сжата, заключил Барышников. Но пока макросреда работает против него, торопиться некуда, заключил Барышников.

По данным Investing.com, курс биткоина опускался до $78,9 тыс. 14 мая.

Ранее стало известно, сколько можно заработать на биткоинах в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Ветераны СВО в оборонке, сокращение удаленки и резкое подорожание морепродуктов. Главное за 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!