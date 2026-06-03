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Бизнес

Додон оценил шансы на возобновление энергетической связи РФ с Молдавией

Додон: шансов на возобновление энергетического диалога РФ и Молдавии сейчас нет
Kremlin Pool/Global Look Press

Шансов на возобновление энергетического диалога между Москвой и Кишиневом при нынешних властях Молдавии нет. Об этом РИА Новости заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«При нынешних властях шансов нет. Потому что первое, что надо сделать, — это отказаться от санкций. Иначе любые договоренности теряют смысл», — сказал он.

В мае стало известно, что Молдавия намерена выставить России счет на 500 тыс. леев (около 2,7 млн рублей) за ремонт высоковольтной линии электропередачи. Власти страны заявили, что ЛЭП была повреждена 23 марта в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру юга Украины. Из-за резкого сокращения поставок электричества власти Молдавии объявили тогда режим ЧП в энергетике.

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев считает, что отказ нынешних властей от полноценного участия в деятельности Евразийского экономического союза, несмотря на статус наблюдателя, наносит значительный экономический и социальный ущерб республике.

Ранее посол РФ в Кишиневе предложил Молдавии возобновить диалог о сотрудничестве.

 
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