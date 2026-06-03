Совфед поддержал предложение Путина о сроке давности по приватизационным делам

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий десятилетний предельный срок для возврата государством имущества, проданного в частные руки в ходе приватизации, сообщает РИА Новости. Документ вносит поправки в Гражданский кодекс РФ.

Из него следует, что если при приватизации были допущены нарушения, то исковую давность устанавливают на три года с момента, когда о них стало известно. При этом предельный срок возврата приватизированного имущества не может превышать 10 лет со дня нарушения права. Если этот порог пройден, изъять актив уже не получится.

Исключение сделали для споров о передаче имущества религиозного назначения: на них новые правила не распространяются. Там продолжат действовать нормы профильного закона.

В заключении конституционного комитета Совфеда подчеркивается, что нововведения не затронут процессы изъятия по «антикоррупционным» и «антиэкстремистским» искам.

Закон вступит в силу со дня официальной публикации. Его нормы будут применяться к требованиям, сроки по которым наступят после этого, а также к уже начатым судебным разбирательствам, если решение по ним еще не вынесено.

Сенаторы решили вести мониторинг правоприменительной практики в этой сфере. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что закон «успокоит наш бизнес», и поддержала идею наблюдения за его реализацией.

За введение сроков давности по уголовным делам о приватизационных сделках выступил президент России Владимир Путин. На встрече с главой РСПП Александром Шохиным он подчеркнул, что эта мера не должна коснуться преступлений против человечности.

Действующий закон позволяет не привлекать к ответственности по истечении определенных периодов: шесть лет для деяний средней тяжести, 10 — для тяжких и 15 — для особо тяжких.

Ранее Госдума определила сроки приватизации.