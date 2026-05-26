Путин поддержал введение срока давности по преступлениям в одной сфере

Президент России Владимир Путин поддержал введение срока давности по уголовным делам, связанным с приватизационными сделками, с единственным исключением — для преступлений против человечности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи главы государства с президентом Российской палаты промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что вопрос необходимо отрегулировать своевременно и должным образом, пообещав добиться принятия всех решений в самое ближайшее время. При этом конкретные параметры сроков давности по связанным с приватизацией уголовным делам президент не обозначил.

Действующее законодательство уже предусматривает освобождение от ответственности в связи с истечением сроков давности: для преступлений средней тяжести — 6 лет, для тяжких — 10 лет, для особо тяжких — 15 лет. Однако Генпрокуратура и силовые ведомства регулярно добиваются пересмотра приватизационных сделок, ссылаясь на длящиеся нарушения или отсутствие срока давности по коррупционным составам.

Ранее правительство включило в программу приватизации госпакет акций Новороссийского порта.