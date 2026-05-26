Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Путин поддержал введение срока давности по преступлениям в одной сфере

Путин поддержал введение срока давности по уголовным делам о приватизации
Сергей Булкин/Globa Look Press

Президент России Владимир Путин поддержал введение срока давности по уголовным делам, связанным с приватизационными сделками, с единственным исключением — для преступлений против человечности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи главы государства с президентом Российской палаты промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что вопрос необходимо отрегулировать своевременно и должным образом, пообещав добиться принятия всех решений в самое ближайшее время. При этом конкретные параметры сроков давности по связанным с приватизацией уголовным делам президент не обозначил.

Действующее законодательство уже предусматривает освобождение от ответственности в связи с истечением сроков давности: для преступлений средней тяжести — 6 лет, для тяжких — 10 лет, для особо тяжких — 15 лет. Однако Генпрокуратура и силовые ведомства регулярно добиваются пересмотра приватизационных сделок, ссылаясь на длящиеся нарушения или отсутствие срока давности по коррупционным составам.

Ранее правительство включило в программу приватизации госпакет акций Новороссийского порта.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!