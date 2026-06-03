Суд выдал ЦБ РФ исполнительный лист по иску к Euroclear на €200 млрд

Девятый арбитражный апелляционный суд выдал Центробанку РФ исполнительный лист по иску к крупнейшему европейскому депозитарию Euroclear на €200 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что заявление ЦБ РФ о выдаче исполнительного листа поступило в суд 27 мая.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.