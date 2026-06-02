Стала известна судьба производителя линз для очков президента Франции

Компания-производитель линз обанкротилась спустя всего несколько месяцев после того, как президент Франции Эммануэль Макрон появился в ее очках на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что компания Dalloz Creations была передана под внешнее управление после провала плана реструктуризации. Ликвидация компании должна затронуть всех 29 сотрудников в ее штате, а активы предприятия были выставлены на продажу.

Dalloz Creations была основана в 1957 году и зарекомендовала себя как одна из ведущих европейских компаний по производству солнцезащитных линз.

15 января Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами страны с красным и воспаленным правым глазом. На следующий день Макрон заявил, что ему некоторое время придется носить солнцезащитные очки из-за проблем с глазом.

20 января Макрон выступил на Международном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. На том же форуме президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон был «в прикольных очках», которые ему «очень понравились».

Ранее Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки.