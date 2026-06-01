В Европе назвали число безработных

Евростат: число безработных в ЕС приблизилось к 13 млн
Безработица в еврозоне в апреле сохранилась на уровне 6,3%, как и в марте. Об этом сообщило статистическое управление Европейского союза.

По данным ведомства, уровень безработицы в Евросоюзе также сохранился на показателе 6%. Евростат уточняет, что в апреле в 27 странах союза насчитывалось порядка 13,238 млн безработных, из которых 11,075 млн приходилось на еврозону. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года безработных в ЕС стало меньше на 137 тысяч человек, а в еврозоне – на 84 тысячи.

Самые высокие показатели безработицы зафиксированы в Финляндии (10,6%), Испании (10,3%) и Греции (9,5%), а самые низкие – в Болгарии (2,8%), Польше (3,0%) и Чехии (3,1%).

Тем временем министр финансов Финляндии Риикка Пурра рассказала//www.gazeta.ru/business/news/2026/03/13/28045357.shtml о высоком уровне безработицы в стране. Кроме того, отношение государственного долга страны к ее ВВП приблизилось к отметке в 90%. По ее словам, Финляндия оказалась в чрезвычайно сложной финансовой ситуации.

До этого Центробанк России сообщил об исторически низком уровне безработицы в стране. По информации регулятора, рост зарплат опережает рост производительности труда.

Ранее сообщалось, что смена работы в России стала рискованным решением.

 
