В Финляндии предупредили о сложном финансовом положении

Финляндия оказалась в чрезвычайно сложной финансовой ситуации, сообщила министр финансов республики Риикка Пурра. Об этом сообщает Yle.

Чиновница сделала заявление на фоне подготовки новых сокращений бюджета на 2027–2030 годы. По ее словам, отношение государственного долга страны к ее ВВП приблизилось к отметке в 90%. Уровень безработицы в Финляндии остается достаточно высоким, а экономический рост стал практически нулевым. Пурра отметила, что еще одним неблагоприятным для бюджета фактором является старение населения.

В связи с этим кабинет министров Финляндии собирается на €240 млн сократить расходы на социальную сферу и здравоохранение. Но, как сказала министр, данная мера не отразится на самых уязвимых категориях граждан.

«Мы стремились направлять меры на тех, кто способен платить. <...> Окончательные решения принимают округа социального благополучия, но рамки задает правительство», — объяснила Пурра.

В начале апреля СМИ со ссылкой на данные сайта по мониторингу банкротства Konkurssilista сообщили, что в граничащих с РФ регионах Финляндии за год обанкротились порядка 315 компаний. Большая их часть работала в сфере строительства и гостинично-ресторанном бизнесе.

