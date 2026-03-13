Смена работы в России стала рискованным решением

Российский рынок труда, который еще недавно жил по логике «рынка кандидата», постепенно перешел в фазу, когда работодатели снова могут жестче отбирать сотрудников и диктовать условия. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель направления подбора персонала «Битрикс24» Элеонора Золошкова. По ее словам, это меняет психологию соискателей.

«К концу 2025 года число открытых вакансий сократилось до минимума за последние шесть лет и составило 1,6 млн, а потребность компаний в новых сотрудниках снизилась на 12% в годовом выражении. Из-за этого смена работы перестала восприниматься как безболезненный карьерный эксперимент и все чаще стала считаться рискованным решением. В поведении соискателей все заметнее доминирует не поиск лучшего, а стремление сохранить приемлемое», — пояснила эксперт.

По ее словам, кандидаты стали осторожнее, а для перехода в другую компанию им нужна более весомая причина. Если раньше сотрудники легче соглашались на карьерные авантюры, рассчитывая при необходимости быстро найти новое место, то теперь цена ошибки стала восприниматься намного острее, уточнила Золошкова. В результате стабильность для многих почти сравнялась по значимости с уровнем зарплаты, добавила эксперт.

При этом даже востребованные специалисты уже не ощущают прежней свободы маневра, посетовала Золошкова. Рост сроков поиска работы, уменьшение числа подходящих вакансий и более сложный отбор бьют по ощущению профессиональной уверенности, уточнила эксперт. Снижение требований к зарплате или статусу многие воспринимают не как временную меру, а как личный шаг назад, добавила Золошкова.

По ее словам, сильные кандидаты с рынка не исчезли. Однако теперь под таким специалистом работодатель понимает не только человека с хорошей экспертизой, но и того, кто демонстрирует гибкость, адекватные ожидания и может внятно объяснить свои карьерные решения, предупредила Золошкова. Бизнесу, по словам собеседницы, нужен не просто человек с набором навыков, а понятный специалист, способный решать задачи здесь и сейчас.

Золошкова добавила, что в таких условиях компании должны делать ставку не столько на точечные механизмы удержания, сколько на сильную корпоративную среду. Для кандидатов важны качество менеджмента, скорость принятия решений, технологичность процессов и нормальная коммуникация внутри команды, уточнила эксперт.

«Одновременно меняется и характер переговоров. Соискатели ждут от работодателей большей прозрачности и предсказуемости, а рекрутерам приходится работать не только с мотивацией кандидатов, но и с их тревожностью. На фоне неопределенности у части соискателей растет раздражение, а внешняя готовность к компромиссу не всегда означает реальный пересмотр ожиданий. Из-за этого переговоры об оффере становятся длиннее и сложнее», — заключила Золошкова.

