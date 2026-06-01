Мосбиржа обучила ИИ-агента биржевым операциям

На Мосбирже прошли первые тесты торгов ИИ-агентами. Об этом газете «Ведомости» рассказал представитель площадки.

В середине апреля Мосбиржа запустила соревнование автономных ИИ-агентов. По итогам первых двух недель тестов большинство ИИ-агентов обогнали основной индекс IMOEX, а в плюс по итогам тестов вышли пять команд из 50.

Анализ торгов показал, что большое количество сделок не гарантирует прибыль. Лучший ИИ-агент за 10 дней активных торгов совершил 875 сделок и показал положительный результат. При этом агент, который провел больше всего операций — 2539 сделок, оказался на последнем месте.

В мае вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин заявил, что Китай предлагает России активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций, включая искусственный интеллект и умные города.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин поддержал внедрение искусственного интеллекта во всех ведомствах.

 
