Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Евросоюз обдумывает помощь Euroclear после иска ЦБ РФ

Bloomberg: ЕС ищет варианты помощи Euroclear после решения Арбитражного суда
Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Евросоюз начал обсуждать варианты помощи крупнейшему европейскому депозитарию Euroclear после того, как Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России обратил к немедленному исполнению решение о взыскании по его иску порядка €200 миллиардов с Euroclear. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что Евросоюз находится на ранних этапах оценки способов помочь клиринговой палате Euroclear.

15 мая Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее турецкий политик указал на важность для России решения суда по Euroclear.

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!