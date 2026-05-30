Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

В Армении рассказали, что поставки газа из России продолжаются

Глава Минтеруправления Армении Худатян: поставки газа из России продолжаются
Стрингер/РИА Новости

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил глава Минтеруправления республики Давид Худатян, передает news.am.

«Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из «Газпрома», нормально работаем», — сказал он.

Худатян отметил, что в ведомстве получили письмо российской стороны о возможной денонсации соглашения по газу, нефтепродуктам и необработанным алмазам.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если страна вступит в Евросоюз. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян же заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро «будет гораздо больше денег».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он отметил, что на данный момент республика получает льготу на поставки газа, которая обеспечивается за счет России.

Ранее Пашинян заявил, что Армения получит газ через новый трубопровод.

 
Теперь вы знаете
6 случаев встречи с НЛО в России: от «летающих апельсинов» на Кубани до «медуз» в Карелии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!