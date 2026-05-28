Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Пашинян заявил, что Армения получит собственный газ через новый трубопровод

Пашинян: Армения будет получать газ, участвуя в его транзите
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Скоро через Армению пройдет газопровод в рамках проекта маршрута транспортного коридора президента США, что позволит стране получать газ в обмен на транзит, заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с избирателями. Его цитирует News.am.

«Мы не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток, ранее открылась железная дорога Ахалкалаки — Карс, а до этого открылась железная дорога через территорию Азербайджана», — заявил политик.

Он добавил, что пока у республики есть возможность быть членом ЕАЭС (Евразийского экономического союза) и продолжать реформы по стандартам Европы — она будет идти по этому пути.

»Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать наилучшее предложение народу Армении, который и сделает свой выбор», — сказал премьер-министр.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если страна вступит в Евросоюз. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. Пашинян же заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро «будет гораздо больше денег».

ЕАЭС — международная организация, существующая с 2015 года. Ее деятельность сконцентрирована на экономическом сотрудничестве членов союза. Сейчас в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Они используют единый таможенный тариф, а товары между странами-участницами перемещаются свободно, без декларирования и госконтроля.

Ранее Пашинян потерял самообладание на встрече с избирателями.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, «раздолжнители»! Стоит ли верить рекламе, где обещают списать долги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!