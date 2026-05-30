МВФ и ВТО предупредили о топливном кризисе в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке

Миру может грозить топливный кризис из-за конфликта США, Израиля и Ирана. Об этом в совместном заявлении предупредили Международное энергетическое агентство (МЭА), Международный валютный банк (МВФ), Всемирный банк и Всемирная торговая организация (ВТО).

По их оценке, мировые запасы нефти уменьшаются «рекордными темпами» после падения поставок через Ормузский пролив на фоне ближневосточного конфликта. Если движение судов не восстановится, дальнейшее истощение запасов накануне пика летнего спроса создаст растущие риски для топливной безопасности, ситуации на рынках и мировой экономики, говорится в заявлении.

Организации также заявили об увеличении цен на топливо и удобрения. По их оценке, последствия конфликта вокруг Ирана уже непропорционально сильно затрагивают наиболее уязвимые страны, угрожая продовольственной безопасности, занятости и доходам населения.

В настоящее время США и Иран обсуждают подписание меморандума по будущей мирной сделке. Однако решение по ней американская администрация пока не приняла. Издание Politico писало, что часть влиятельных членов конгресса от Республиканской партии США предостерегают президента от поспешного достижения мирных договоренностей с Ираном. По их мнению, поспешные договоренности дадут возможность Ирану по-прежнему нести угрозу региону и нарушать коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

