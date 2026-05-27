Война США и Израиля против Ирана
СМИ: влиятельные республиканцы советуют Трампу не спешить с заключением сделки с Тегераном

Politico: республиканцы предостерегают Трампа от поспешной сделки с Ираном
Часть влиятельных членов конгресса от Республиканской партии США предостерегают президента Дональда Трампа и его администрацию от поспешного достижения мирных договоренностей с Ираном. Об этом сообщает издание Politico.

В материале отмечается, что стремление Трампа договориться о мире с Тегераном встречает сопротивление со стороны ястребов-республиканцев, опасающихся, что Вашингтон заключит невыгодную сделку. По их мнению, поспешные договоренности дадут возможность Ирану по-прежнему нести угрозу региону и нарушать коммерческое судоходство в Ормузском проливе.

К числу наиболее спорных вопросов относится будущее ядерной программы Исламской Республики, в том числе ее запас высокообогащенного урана, а также обеспечение свободного судоходства в проливе. Несколько влиятельных республиканцев, включая председателя комитета по делам вооруженных сил сената Роджера Уикера и сенатора Тома Тиллиса, добиваются, чтобы администрация Трампа отказалась от ведения переговоров с Ираном.

25 мая Трамп заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к масштабному возобновлению огня.

Ранее на Западе заявили об унижении Трампа из-за Ирана.

 
