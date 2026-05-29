Россельхознадзор усомнился в качестве сельхозпродукции из Армении

Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствует требованиям России, несмотря на то что РФ — это ее основной рынок сбыта. Об этом РИА Новости сообщили в Россельхознадзоре.

По словам собеседника агентства, минэкономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза.

Минсельхоз республики ликвидировали в 2019 году во время структурной реформы правительства.

С 30 мая Россельхознадзор ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь идет в частности о запрете на поставки томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

Кроме того, с 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Ранее стало известно, что Армения рассчитывает решить проблемы с ввозом товаров в Россию.