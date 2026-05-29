Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

Россельхознадзор усомнился в качестве сельхозпродукции из Армении

РИА: сельхозпродукция из Армении не соответствует требованиям России
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствует требованиям России, несмотря на то что РФ — это ее основной рынок сбыта. Об этом РИА Новости сообщили в Россельхознадзоре.

По словам собеседника агентства, минэкономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза.

Минсельхоз республики ликвидировали в 2019 году во время структурной реформы правительства.

С 30 мая Россельхознадзор ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Речь идет в частности о запрете на поставки томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Ведомство объяснило это решение многочисленными нарушениями и угрозой фитосанитарной безопасности России.

Кроме того, с 22 мая под временный запрет попал ввоз цветов из Армении. В Россельхознадзоре объяснили, что решение было принято в связи с обнаружением зараженных цветов — их качество не соответствовало заявленным стандартам. Ожидается, что мера будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств.

Ранее стало известно, что Армения рассчитывает решить проблемы с ввозом товаров в Россию.

 
Теперь вы знаете
Досрочная выплата пенсий, льготы на капремонт и обязательный экзамен по физкультуре. Что нового к утру 29 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!