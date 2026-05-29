В «Газпроме» заявили о надежных поставках газа по «Силе Сибири»

Павел Львов/РИА «Новости»

Поставки газа из РФ в КНР по «Силе Сибири» идут надежно. Об этом сообщила пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

Делегация компании посетила Китай, где обсуждались перспективы стратегического сотрудничества в газовой сфере.

«Отмечено также, что поставки российского газа по «восточному» маршруту (газопроводу «Сила Сибири») осуществляются надежно, с регулярным превышением контрактных обязательств «Газпрома», — говорится в публикации.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай еще не подошли к финализации договоренностей по «Силе Сибири — 2».

В сентябре 2025 года «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу.

 
