Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов

Заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на V Евразийском экономическом форуме заявил, что Россия и Казахстан провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов.

«Сегодня, ..., мы ... можем с казахстанскими коллегами объявить, что был проведен мегаэксперимент, который действительно показался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов», — поделился Зверев.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. Государственный визит продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и другие мероприятия.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на встрече президентом будет представлен целый ряд видеопрезентаций, посвященных основным прорывным проектам в двусторонних отношениях России и Казахстана. Также Путин и Токаев сделают заявление для журналистов.

В конце 2025 года Токаев говорил, что товарооборот между его страной и Россией в ближайшее время достигнет намеченной цели в $30 млрд.

Ранее Путин перед визитом в Казахстан опубликовал статью в газете «Казахстанская правда».

 
