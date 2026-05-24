Россиянам рассказали, кому с 1 июня повысят пенсии

В России с 1 июня прибавку к пенсии получат несколько категорий граждан. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, повышение выплат коснется пенсионеров, которым в мае исполнилось 80 лет, граждан с установленной первой группой инвалидности, пенсионеров с нетрудоспособными иждивенцами, а также жителей сел с длительным стажем работы.

Россиянам старше 80 лет автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости — с 9 584,69 рубля до 19 169,38 рубля. Дополнительно им назначат ежемесячную надбавку на уход в 1 413,86 рубля. Общая прибавка составит 10 998,55 рубля.

Подобный перерасчет проведут пенсионерам, в мае впервые установившим первую группу инвалидности. Надбавка также будет автоматической на основании данных медико-социальной экспертизы.

Кроме того, повышение выплат получат пенсионеры, подавшие в мае заявление о перерасчете из-за появления нетрудоспособных иждивенцев. К категории относятся дети до 18 лет, студенты очной формы обучения до 23 лет, дети-инвалиды и нетрудоспособные члены семьи. За каждого иждивенца полагается доплата в 3 194,90 рубля, максимум — за трех человек.

Еще одна прибавка ждет неработающих пенсионеров, которые живут в селах и имеют не менее 30 лет стажа по профессиям из перечня правительства РФ. В этом случае фиксированная выплата увеличивается на 25%, что составляет дополнительно 2 396,17 рубля в месяц.

Депутат уточнил, что часть перерасчетов проводится автоматически, однако в отдельных случаях пенсионерам нужно подать заявление и документы в Социальный фонд.

