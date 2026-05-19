Соцфонд раскрыл размер индексации накопительных пенсий

Социальный фонд России с 1 августа проиндексирует накопительные пенсии на 17,3%. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

По данным Соцфонда, коэффициент повышения рассчитали исходя из результатов инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Уточняется, что доходность по итогам 2025 года более чем в три раза обогнала инфляцию, которая составила 5,6%. Перерасчет проведут автоматически, пояснили в ведомстве.

«Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа, он коснется выплат около 136 тыс. человек, являющихся получателями средств на данный момент», — сообщает Соцфонд.

Там уточнили, что повышение затронет и участников программы софинансирования, а также тех, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно. Для этой категории, по информации ведомства, выплаты увеличат на 19,3% — это более высокий темп, чем для обычной накопительной пенсии. По предварительным данным Соцфонда, повышенные выплаты получат 37,3 тыс. человек. В ведомстве также сообщили, что общий объем средств на перерасчет составит 8,5 млрд рублей.

В Соцфонде напомнили, что средний размер накопительной пенсии в России сейчас составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, а срочной пенсионной выплаты — 3 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что инвестированием накоплений клиентов Соцфонда занимаются государственная управляющая компания ВЭБ.РФ и девять частных УК. Вместе они предлагают гражданам 13 инвестиционных портфелей.

Ранее россиянам назвали три варианта забрать свои пенсионные накопления.