Стало известно, у кого из россиян будет две пенсии

У россиян, работавших в органах власти и перешедших на гражданскую службу, будет две пенсии, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, а соответственно, и формируются пенсионные права на назначение страховой пенсии по старости. Вторая пенсия — уже страховая — положена им, исходя из соблюдения условий, установленных для ее получения. В 2026 году они следующие: 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, достижение общеустановленного пенсионного возраста», — отметил Балынин.

По его словам, мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения при выполнении указанных выше условий может быть назначена страховая пенсия в 2026 году (в 64 года и 59 лет соответственно). Для реализации своего права на назначение пенсии в качестве второй необходимо обратиться лично с заявлением в Социальный фонд России или МФЦ, по почте или дистанционно через единый портал «Госуслуги», подчеркнул Балынин.

Он сказал, что страховая пенсия в качестве второй назначается этим категориям россиян без учета фиксированной выплаты к ней (сейчас ее размер составляет 9584,69 рубля). Балынин добавил, что на страховую пенсию, назначенную в качестве второй, распространяются и проводимые индексации, и осуществляемая ежегодно в августе беззаявительная корректировка, которая проводится для работающих пенсионеров.

По словам экономиста, в 2026 году у работавших в 2025 году пенсионеров, имеющих страховую пенсию как вторую, пенсия удвоится — уже прошло увеличение в январе на 7,6% (что оказалось на 2 п.п. выше инфляции), в августе — с учетом сформированных в 2025 году индивидуальных пенсионных коэффициентов (470,28 рублей). При этом пенсии, назначенные по линии указанных выше органов власти, индексируются в соответствии с теми правилами, которые действуют для таких пенсий, сказал эксперт. Он заключил, что никаких заявлений пенсионерам для перерасчета выплат подавать не нужно — все будет сделано автоматически.

