Путину доложили о проблемах участников СВО с получением выплат

Бойцы специальной военной операции (СВО) не всегда получают выплаты своевременно. Об этом сообщила президенту России Владимиру Путину уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, пишет РИА Новости.

«Выплаты выплачивают, но сроки этих выплат очень бывают затянуты», — сказала омбудсмен.

Она пояснила, что задержки чаще всего связаны с долгими решениями вопросов о направлении бойцов на военно-врачебную комиссию, а также с восстановлением документов, включая удостоверения участника и ветерана боевых действий.

Москалькова отметила, что в большинстве случаев вопрос с выплатами удается решить.

В конце апреля во Владимирской области семья получила компенсацию за участника СВО только после вмешательства прокуратуры. Мужчина из Мурома отправился в зону спецоперации, но там получил ранение и проходил лечение по месту жительства. В том же году у него диагностировали общее заболевание, спасти его не смогли. К этому моменту боец не получил выплату за ранение, родственникам ее также не выдали, ссылаясь на то, что категория повреждения не подпадает под предоставление выплаты. В итоге выплаты в 3 млн рублей семья добилась через суд после того, как на ситуацию обратили внимание в прокуратуре.

Ранее в МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО.