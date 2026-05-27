Три страны Евросоюза заблокировали импорт сельхозпродукции с Украины

Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, в указанных странах действуют односторонние запреты на импорт определенных видов аграрной продукции с Украины. Уточняется, что Евросоюз (ЕС) ведет диалог с Будапештом, Варшавой и Братиславой по данному вопросу.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна ввела запрет на импорт сельхозпродукции с Украины.

В январе публицист Александр Роджерс заявлял, что сообщения о намерениях США создать беспошлинную зону на Украине после завершения конфликта не имеют никакого практического смысла. Помимо сельхозтоваров, демпингующих рынки, Киев практически ничего не экспортирует в другие страны, поэтому такой шаг ни к чему не приведет.

Ранее страны ЕС потребовали от Брюсселя изменить аграрное соглашение с Украиной.

 
