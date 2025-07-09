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Страны ЕС потребовали от Брюсселя изменить аграрное соглашение с Украиной

Четыре страны ЕС требуют пересмотра аграрного соглашения с Украиной
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РИА Новости

Министры сельского хозяйства Венгрии, Польши, Румынии и Словакии выступили с совместным требованием к Еврокомиссии пересмотреть условия поставок украинской сельхозпродукции. Об этом сообщил венгерский министр Иштван Надь, передает ТАСС.

В заявлении стороны указали, что соглашение заключено без их участия и создает угрозу для местных фермеров из-за чрезмерных квот на сахар, мясо птицы, яйца, пшеницу и мед.

Страны потребовали вернуться к доконфликтным квотам (действовавшим до 2022 года), ввести автоматические защитные меры для региональных рынков и установить минимальные цены на украинские товары. Особо отмечена необходимость соблюдения Украиной санитарных и экологических стандартов ЕС. Дополнительно предложено создать специальный фонд компенсаций для европейских производителей. Венгрия подтвердила сохранение национальных ограничений на ввоз украинской продукции до изменения соглашения.

Требования будут рассмотрены 14 июля на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству в Брюсселе.

В марте сообщалось, что Европейский союз намерен с июня текущего года ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее американский профессор заявил о способности Украины стать развитой экономикой.

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