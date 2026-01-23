Заявление Трампа об отмене пошлин для Украины сочли насмешкой

Сообщения о намерениях США создать беспошлинную зону на Украине после завершения конфликта не имеют никакого практического смысла. Помимо сельхозтоваров, демпингующих рынки, Киев практически ничего не экспортирует в другие страны, поэтому такой шаг ни к чему не приведет, заявил публицист Александр Роджерс Общественной Службе Новостей.

Эксперт напомнил, что, обсуждая возможную отмену пошлин, Вашингтон объяснял свои мотивы планами привлечь инвестиции для Украины.

«При этом все они практически смеялись с этого. Никто не верит в подобную перспективу. Какие вообще товары, может экспортировать Украина? – задался вопросом специалист. — Страна давно превратилась в аграрную державу, которая и так демпингует рынок сельскохозяйственной продукцией крайне низкого качества».

Он отметил, что страны Европы стремятся отгородиться от поставок украинской сельхозпродукции в интересах своих фермеров. В США также стараются развивать свое производство, выращивая сою, кукурузу и прочие культуры и реализуя их в Китай. Таким образом, Штаты тоже не нуждаются в продовольственном импорте. На фоне этого слова американских политиков, по мнению эксперта, звучат бессмысленно и слишком оторваны от реальности.

До этого политический обозреватель Александр Гурнов в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что, когда спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорит о возможных зонах беспошлинной торговли, это выглядит как попытки скрыть реально важные нерешенные проблемы за непринципиальными вопросами.

Напомним, после состоявшейся накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп передумал вводить пошлины против ряда стран из-за Гренландии.