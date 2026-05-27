В Минфине анонсировали корректировку параметров бюджета

Минфин России скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — объяснил министр.

По словам Силуанова, Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам.

13 мая министр финансов заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан РФ. Он подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты, все остальное является «фейковыми вбросами». Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил Силуанов.

Ранее Минфин анонсировал покупку золота и валюты.