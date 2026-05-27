Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Минфине анонсировали корректировку параметров бюджета

Силуанов: Минфин скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий
Александр Астафьев/РИА Новости

Минфин России скорректирует параметры бюджета из-за изменения макроусловий. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов в интервью газете «Коммерсантъ».

«Изменятся ли параметры бюджета? Да. Причина — в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», — объяснил министр.

По словам Силуанова, Минфин делает все необходимое для обеспечения баланса бюджета, координируя свои действия с Банком России по основным макропоказателям и денежным агрегатам.

13 мая министр финансов заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан РФ. Он подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты, все остальное является «фейковыми вбросами». Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил Силуанов.

Ранее Минфин анонсировал покупку золота и валюты.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!