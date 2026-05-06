Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Бизнес

Минфин анонсировал покупку золота и валюты

Минфин с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото на 110,3 млрд рублей
Мария Девахина/РИА Новости

Министерство финансов России в период с 8 мая по 4 июня 2026 года планирует купить валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 110,3 млрд рублей с учетом отложенных операций за март и апрель текущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минфине уточнили, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

В конце марта ведомство объявило о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, а 23 апреля Минфин анонсировал их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее в минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!