Минфин анонсировал покупку золота и валюты

Минфин с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото на 110,3 млрд рублей

Министерство финансов России в период с 8 мая по 4 июня 2026 года планирует купить валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 110,3 млрд рублей с учетом отложенных операций за март и апрель текущего года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минфине уточнили, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 5,8 млрд руб.

В конце марта ведомство объявило о приостановке операций по покупке и продаже золота и иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, а 23 апреля Минфин анонсировал их возобновление. Решение о приостановке закупок объяснили планами по изменению параметров базовой цены на нефть и укреплением финансовой системы, а возобновление операций призвано укрепить «стабильность и предсказуемость» экономической обстановки внутри страны, а также уменьшить воздействие колебаний на рынке энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему.

Ранее в минфине США оценили прибыль России от смягчения санкций против нефти.