В Минфине заявили, что не планируют повышать налоги для россиян

Екатерина Штукина/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов в интервью РИА Новости заявил, что правительство не рассматривает повышение налогов для граждан РФ.

По его словам, власти также не рассматривают заморозку вкладов россиян. Министр в преддверии заседания совета управляющих Нового банка развития (НБР). подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе России уже приняты, все остальное является «фейковыми вбросами». Сейчас в российской экономике, наоборот, необходимо создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей, добавил Силуанов.

«Работаем с расходной частью бюджета, готовим предложения, чтобы сделать бюджет более сбалансированным, что является условием макроэкономической устойчивости», — пояснил он.

Силуанов добавил, что результаты охлаждения российской экономики уже проявляются — снижается инфляция, как и процентные ставки, сейчас необходимо перейти к сбалансированному росту «без бюджетных накачек экономики».

26 марта Силуанов говорил, что министерство финансов РФ планирует повышать собираемость налогов за счет улучшения администрирования. Глава Минфина отметил, что бизнес ожидает очередного витка налогового давления. Однако власти сосредоточатся на реализации налоговых реформ предыдущих лет: цифровизации ФНС, мониторинге теневой экономики и борьбе с уклонением уплаты налогов. По словам Силуанова, это позволит пополнить бюджет на 1-2 трлн рублей без нагрузки на компании.

Ранее Путин назвал цель повышения налогов в России.

 
