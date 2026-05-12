Дефицит бюджета РФ превысил годовой план в полтора раза за четыре месяца

В России дефицит бюджета за четыре месяца превысил годовой план на 55%

Дефицит российского федерального бюджета по итогам января — апреля вырос до 5,9 трлн руб. при плане на весь 2026 год в 3,8 трлн руб. Это следует из предварительной оценки Минфина.

Доходы федерального бюджета по итогам января — апреля составили 11,7 трлн руб., расходы — 17,6 трлн руб. При этом дефицит превысил уровень первых четырех месяцев прошлого года почти на 3 трлн руб. и оказался на 55,2% больше запланированного на весь 2026-й.

В ведомстве отметили, что высокие значения данного показателя в начале года главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов. Так, госзакупки прибавили в годовом сравнении 41,4%, увеличившись до 5,7 трлн руб. При этом другие направления трат не раскрываются.

30 апреля руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин заявил «Газете.Ru», что рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива может заметно увеличить нефтегазовые поступления в российский бюджет. В мае сборы нефтегазовых налогов могут превысить 900 млрд рублей.

Ранее Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета регионов в этом году.