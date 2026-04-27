Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета регионов в этом году

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в текущем году дефицит бюджетов регионов может достигнуть 1,9 трлн рублей. Слова руководителя ведомства передает РИА Новости.

«Если говорить о плановых значениях текущего года, то, что субъекты Российской Федерации запланировали в своих бюджетах на текущий год, то объем дефицита составляет чуть более 1,9 триллиона рублей. Примерно такая же сумма, как это было и в прошлом году», — сказал он на заседании президиума Совета законодателей РФ.

До этого в России предложили создать бюджетный совет при Федеральном собрании — независимый орган, который будет заниматься оценкой решений финансовых властей страны. Соответствующую инициативу предложили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

По информации газеты «Известия», такая идея возникла на фоне нарастающего давления на государственные финансы. Доходы РФ ограничены из-за снижения сырьевой ренты и слабого экономического роста, а возможности увеличения налогов почти исчерпаны. Расходы становятся все менее гибкими — значительная часть бюджета страны уходит на социальную поддержку и национальную безопасность. На ситуацию влияет и госдолг, обслуживание которого дорожает из-за высоких ставок.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП.