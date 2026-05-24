В Минтруда раскрыли, как вырастет маткапитал в ближайшие годы

Размер материнского капитала в России превысит 1 млн руб. в ближайшие годы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС.

«Маткапитал ежегодно индексируется. В ближайшие годы он превысит отметку в 1 млн руб.», — сказал он.

Котяков назвал маткапитал значимой поддержкой. По его словам, материнский капитал позволяет участвовать в жилищных программах.

Министр добавил, что семьи при рождении третьего ребенка могут получить еще 450 тыс. руб. для погашения ипотеки.

В 2026 году выплата на первого ребенка составляет 728 921,9 руб., а на второго, если семья раньше не получала такую поддержку, — 963 243,17 руб.

До этого член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что с 2026 года семьи смогут использовать средства маткапитала для погашения жилищных кредитов, выданных МФО, которые полностью принадлежат субъектам РФ. Их можно использовать для оплаты первоначального взноса по займу, а также для погашения основного долга или процентов. Условия использования средств аналогичны тем, которые действуют при работе с банками.

