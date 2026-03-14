Россиянам напомнили, сколько денег можно получить в качестве маткапитала

Экономист Балынин: в 2026 году маткапитал за второго ребенка превысил 963 тыс. руб.
Материнский капитал в 2026 году был проиндексирован на 5,6% с учетом инфляции за предыдущий год. Теперь выплата на первого ребенка составляет 728 921,9 рубля, а на второго, если семья раньше не получала такую поддержку, — 963 243,17 рубля, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Материнский капитал остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми в России. Сейчас программа входит в нацпроект «Семья» в рамках федерального проекта «Поддержка семьи». Если право на маткапитал возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также при рождении или усыновлении первого ребенка с 1 января 2020 года, размер выплаты составляет 728 921,9 рубля. Если же с 2020 года в семье родился или был усыновлен второй ребенок, а право на маткапитал ранее не возникало, сумма достигает 963 243,17 рубля. В тех случаях, когда семья уже получила маткапитал на первого ребенка, при рождении второго предоставляется доплата. С 1 февраля 2026 года ее размер составляет 234 321,27 рубля», — отметил Балынин.

Экономист обратил внимание, что индексируется не только полная сумма маткапитала, но и его неиспользованный остаток. Такая индексация в феврале 2026 года прошла автоматически, без подачи заявления, уточнил эксперт. По его словам, например, если в январе остаток составлял 325 тыс. рублей, после индексации он мог увеличиться до 343,2 тыс. рублей.

Балынин сказал, что средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет, а также на формирование пенсионных накоплений. Кроме того, деньги разрешено использовать на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, добавил экономист. При этом владелец сертификата вправе как выбрать одно направление, так и распределить средства сразу по нескольким, подчеркнул эксперт.

Отдельно он напомнил о правиле, действующем с 2024 года: если остаток маткапитала составляет не более 10 тыс. рублей, его можно получить деньгами.

«Для этого нужно подать заявление через портал госуслуг, в Социальный фонд России или в МФЦ. На рассмотрение обращения отводится до 10 рабочих дней, еще до пяти рабочих дней занимает перечисление средств на банковский счет», — сказал Балынин.

При этом любые схемы по обналичиванию маткапитала вне предусмотренных законом механизмов являются незаконными, предупредил экономист. По его словам, за такие действия может наступать ответственность, в том числе уголовная. Эксперт рекомендовал россиянам не участвовать в обсуждении подобных предложений и не соглашаться на них.

