«Газпром»: закачка газа в ПХГ Европы 20 мая упала до минимума за всю историю

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы 20 мая оказалась минимальной для этих суток за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Газпром» в Telegram-канале.

«20 мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений», — говорится в публикации.

Кроме того, пресс-служба компании отмечает: ФРГ и Франция в этот день отобрали газа больше, чем закачали в ПХГ.

21 мая премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страны ЕС вернутся к закупкам российского газа после окончания украинского конфликта. По его словам, это было бы логично, потому что такие правила диктуют факторы конкуренции и географии.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал: Россия в индивидуальном порядке будет решать вопрос о поставках газа европейским странам.

Ранее Европа стала тратить больше денег на закупки российского СПГ.