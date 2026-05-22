Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Суд рассмотрит заявление ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear 26 мая

Суд 26 мая рассмотрит запрос ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear €200 млрд
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы назначил на 26 мая рассмотрение заявления Банка России (ЦБ) о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сумма взыскания составляет порядка €200 млрд.

«Вопрос по Euroclear будет рассматриваться 26 мая, в 17:00», — сказали в суде.

Заявление ЦБ поступило в суд 19 мая. Регулятор заявил, что необходимы незамедлительные действия для защиты его интересов, учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц Евросоюза о возможном использовании средств Банка России.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных суверенных активов России в Евросоюзе теперь возможно только при голосовании квалифицированного большинства европейских стран.

Ранее суд в Москве взыскал с Euroclear 32 млрд рублей.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!