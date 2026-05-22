Суд рассмотрит заявление ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear 26 мая

Суд 26 мая рассмотрит запрос ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear €200 млрд

Арбитражный суд Москвы назначил на 26 мая рассмотрение заявления Банка России (ЦБ) о немедленном исполнении решения по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear Bank. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сумма взыскания составляет порядка €200 млрд.

«Вопрос по Euroclear будет рассматриваться 26 мая, в 17:00», — сказали в суде.

Заявление ЦБ поступило в суд 19 мая. Регулятор заявил, что необходимы незамедлительные действия для защиты его интересов, учитывая продолжающиеся незаконные действия в отношении суверенных активов и заявления официальных лиц Евросоюза о возможном использовании средств Банка России.

На прошлой неделе Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд 15 декабря прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что разблокирование замороженных суверенных активов России в Евросоюзе теперь возможно только при голосовании квалифицированного большинства европейских стран.

Ранее суд в Москве взыскал с Euroclear 32 млрд рублей.