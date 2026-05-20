Суд в Москве взыскал с Euroclear 32 млрд рублей

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск управляющей компании «Первая» (ранее носившей название «Сбер Управление активами») и постановил взыскать с бельгийского банка Euroclear около 32 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В иске заявлены требования возместить убытки, которые образовались из-за заблокированных ответчиком в связи с международными санкциями ценных бумаг клиентов истца. Речь шла о неполученном накопленном доходе (включая дивиденды, купонный доход и выплаты при погашении бумаг), а также о потерянном доходе от реинвестирования этих средств и недополученном вознаграждении самого истца как доверительного управляющего.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотревший дело по правилам первой инстанции, частично удовлетворил иск управляющей компании «Первая», которая требовала взыскать с бельгийского Euroclear Bank 34,4 млрд рублей. В результате с ответчика взыскали доход по ценным бумагам: свыше $300,4 млн, более €31,9 млн, а также меньшие суммы в австралийских, канадских, швейцарских, британских, гонконгских, японских, норвежских, датских и шведских валютах.

Помимо этого, суд взыскал упущенную выгоду от неполученного дохода при реинвестировании — около $86,8 млн — и около 983 млн рублей плюс примерно $3,6 млн в качестве вознаграждения истца за управление активами. Ранее, в мае, московский арбитраж удовлетворил тот же иск частично, взыскав с Euroclear в общей сложности около 15,8 млрд рублей.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 млрд рублей.

Ранее с бывшего владельца «Рост банка» взыскали около 250 млрд рублей.

 
