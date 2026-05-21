В Казахстане суд удовлетворил требования «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $1,4 млрд

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании с «Газпрома» более $1,4 млрд. Решение опубликовано на сайте МФЦА.

Так, согласно решению суда, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в сумме €4,9 млн и проценты.

В марте текущего года швейцарский суд отклонил жалобу «Газпрома» на постановление выплатить $1,37 млрд «Нафтогазу» из-за транзита газа через Украину.

В конце июня прошлого года в «Нафтогазе» заявили, что компания направила платежное требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 млрд в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. В украинской компании подчеркнули, что данная сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов, которые понесла компания.

Конфликт между компаниями обострился после того, как в 2022 году «Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» за якобы задержку оплаты транзита газа. Кроме того, украинская сторона инициировала взыскание с России $5 млрд по решению Гаагского суда за потерю активов в Крыму. В перечень претензий входили мощности «Черноморнефтегаза» и подземные газовые хранилища на полуострове.

Ранее суд запретил «Нафтогазу» исполнять решения судов по спорам с «Газпромом».

 
