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Украинский «Нафтогаз» анонсировал новый иск против «Газпрома» за неуплату услуг транзита

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Государственная компания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа «Нафтогаз Украины» анонсировала новый иск против российской государственной энергетической компании «Газпром» из-за несвоевременной оплаты транспортировки топлива по украинской территории. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Нафтогаза».

Уточняется, что украинское предприятие направило обращение в Международный арбитражный суд.

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» денежные средства за предоставленные услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В конце июня руководитель «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания планирует в июле подать в международный арбитраж на «Газпром» в связи с недоплатой за забронированные для транзита мощности.

В июле депутат Верховной рады, бывший спикер парламента страны Дмитрий Разумков заявил, что власти Украины должны «конфисковать» излишки российского газа, поступающие в украинские хранилища в ходе транзита российского топлива в Европу через территорию Украины. По его мнению, за счет этого Киев сможет улучшить энергетическую ситуацию в государстве.

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