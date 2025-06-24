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«Нафтогаз Украины» направил платежное требование к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» хочет взыскать с «Газпрома» $1,37 млрд
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РИА «Новости»

В «Нафтогаз Украины» заявили, что компания направила платежное требование к «Газпрому» о взыскании $1,37 млрд в соответствии с решением международного арбитража в Цюрихе. Об этом сообщается на сайте компании.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что данная сумма включает основной долг за услуги по организации транзита газа в соответствии с соглашением 2019 года, штрафные санкции, а также компенсацию юридических расходов, которые понесла компания.

В заявлении отмечается, что в случае отказа «Газпрома» добровольно выполнять решение суда, «Нафтогаз Украины» начнет реализовывать стратегию принудительного взыскания активов российского предприятия.

10 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по ходатайству «Газпрома» запретил «Нафтогазу Украины» исполнять решения иностранных судов против российского газового концерна, включая аресты его имущества.

До этого российский суд запретил «Нафтогазу» продолжать рассмотрение дела против «Газпрома» в Международном арбитраже. Тогда суд постановил взыскать с украинской компании около $150 млн за нарушение запрета, а позже сумма неустойки была увеличена до более чем $1,35 млрд.

Ранее суд в Европе отклонил иск украинской компании о передаче активов «Газпрома».

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