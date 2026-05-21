Санкции Европейского союза не помешают России всегда найти покупателя своих критически важных минералов. Об этом РИА Новости заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что Россия всегда была надежным поставщиком важных видов сырья и никогда не отказывала заинтересованной стороне. Дипломат подчеркнул, что не у всех есть дефицитное сырье и критические материалы, поэтому у России не будет проблем с поиском покупателей.

20 мая стало известно, что страны Европейского союза в марте этого года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России.

7 апреля председатель Германо-российской торговой палаты Матиас Шепп заявил, что Россия получает миллиарды дополнительных доходов от экспорта сырья благодаря перекрытию Ормузского пролива Ираном.

Ранее в МИД РФ назвали сумму потерь Европейского союза после отказа от российского сырья.