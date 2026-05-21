Отказ от российского сырья и углеводородов уже обошелся Европейскому союзу в $1 трлн. Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский.

Дипломат отметил, что такие большие потери вызваны и диверсией против «Северных потоков», и собственным решением Евросоюза об отказе от российских углеводородов. Это привело к закупкам более дорогого сырья из других источников и повышению цен.

17 мая «Газпром» сообщил, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа, демонстрируя минимальные уровни за всю историю.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Европейская комиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее на Западе рассказали о серьезном росте нефтегазовых доходов России.