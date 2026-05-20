Евросоюз резко нарастил закупки российских удобрений

Страны Европейского союза (ЕС) в марте этого года почти вдвое увеличили закупки удобрений из России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.

Согласно данным, Евросоюз ввез из РФ удобрений на €50,7 млн, при этом в феврале сумма составляла €30,5 млн. Таким образом, сумма импорта выросла в 1,7 раза в месячном выражении, уточняет агентство.

Уточняется, что больше всего в марте европейцы закупили российские калийные удобрения — €30,2 млн против €20,9 млн в феврале. Импорт этого вида удобрений достиг максимальной суммы с января 2022 года.

Кроме того, ЕС в марте нарастил 2,6 раза импорт азотных удобрений из России — до €10,5 млн.

При этом отмечается, что европейский импорт смешанных удобрений из России в марте сократился на 7% в месячном выражении, до €9,9 млн.

До этого сообщалось, что Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Идея, продвигаемая в ЕС с 2022 года, обрела актуальность на фоне блокады Ормузского пролива, вызвавшей острый дефицит топлива.

Ранее в России нашли способ повысить эффективность удобрений на 30%.

 
