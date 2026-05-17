В «Газпроме» рассказали об антирекорде Европы

Европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. Об этом сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.

В публикации утверждается, что пришедшая в Европу прохладная погода, в том числе в Германию, Францию и Нидерланды, значительно замедлила темпы заполнения хранилищ.

До этого издание Spiegel сообщило, что Германия рискует остаться без запасов газа на следующую зиму из-за высоких цен на него, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%. При этом ранее в апреле в министерстве экономики ФРГ заявляли о контроле над газоснабжением: на тот момент было забронировано около 65% мощностей, а основной объем закачки традиционно начинается с мая-июня. В связи с этим в ведомстве не видят необходимости во вмешательстве правительства в обеспечение газом на зимний период.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в России заявили об усугублении ситуации с газом в Европе.

 
